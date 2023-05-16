高雄捷運衛武營站（O10）6號出口地下通道直通衛武營，讓民眾不必在車多的三多路過馬路，確保通行安全。（崔正綱攝）

高雄捷運衛武營站（O10）6號出口是民眾搭乘捷運至衛武營主要通道。（崔正綱攝）

高雄捷運衛武營站（O10）6號出口直通衛武營，是民眾搭捷運往返衛武營重要地下通道，而通道原年度維護費約360萬元，由衛武營藝術文化中心、高雄市捷運局、高捷公司3方平均承擔，但近年電費等成本上漲，維護費隨之增加。外界傳出衛武營不滿高捷公司將研議調漲維護費40％至172萬元，將封閉通道，衛武營、高捷公司對此澄清，維護費今日下午開會取得共識，且無封閉通道想法，確保民眾通行安全。

當初衛武營藝術文化中心內並未規畫捷運站，隨著近年衛武營人潮漸增，民眾需從三多路過馬路來往捷運站，為能讓民眾往返更便利通道，由文化部、高雄市捷運局共同斥資增設衛武營6號出口，並增設一處出入口，內含設置一座樓梯、二座電扶梯及一座無障礙電梯，於2014年施工、2017年11月11日啟用，能直通衛武營，提供行人更便利通道。

而此通道每年產生的電費、電扶梯以及電梯維修、清潔等維護費，扣除看板廣告等收入後，所需約360萬元則共同平均由衛武營、捷運局、高捷公司3方負擔，各出120萬元維護。

然而近年電費等共項費用大漲，光用電大戶2年調漲約35％，連帶導致維護費成本增加，高捷公司也在近期研議將維護費各家分擔120萬元調漲至172萬元。

然而卻傳出衛武營不滿調漲，可能還會封閉通道，影響民眾通行。對此，衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威表示，對於外界傳出衛武營要封閉通道感到驚訝，6號出口通道是確保民眾安全，絕非有封閉的想法，衛武營、高捷公司與捷運局將持續協商地下連通道維護管理事宜，取得合理範圍的價格。

高捷公司強調，維護費還未定案，且從來不會有任何原因、打算來關閉通道，另外近年也先行承擔相關年度增加的維護費，將在今日下午與衛武營協商，取得共識。