台東縣海端鄉紅石部落聚會所今天舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣海端鄉紅石部落聚會所今天舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣海端鄉紅石部落聚會所今天舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

海端鄉紅石部落聚會所今天舉行動土典禮，工程經費2500餘萬元，預計240個日曆天完工。台東縣長饒慶鈴表示，台東縣聚會所數量為全台最多，部落聚會所涵蓋率超過8成，而海端鄉目前有15個部落、12個部落聚會所，待紅石部落聚會所年底完工後，將提供多功能生活及慶典用途。

布農族人吟唱傳統歌謠，典禮在優美的合聲八部合音中展開，台東海端鄉崁頂村由崁頂及紅石2個部落組成，由於紅石部落沒有屬於自己的聚會所，每次辦活動必須向崁頂部落借場地，或是另外花錢租借篷架舉辦，相當不方便。

鄉長胡金至及部落陳情提案後，縣府積極爭取花東基金補助，並利用學校用地興建全新的紅石部落聚會所，感謝學校及公所的協助與配合，藉此不僅充分利用公部門閒置空間，也使族人能夠擁有自己的聚會所。

縣府原民處說明，此項工程位於海端鄉坎頂國小紅石分校（舊址），去年期間招標數次未果，縣府持續檢討，設計內容經多次會議調整、精算各工項預算，而為了更符合部落族人需求及多功能的活動空間，除可提供部落族人生活休憩、傳統祭儀場地及日常或特殊慶典活動使用外，並提供族人風雨球場等用途，終於在今年3月底決標，總工程經費約2500萬元，工期約為240天，預計年底前完工。

工程包含鋼棚、公共廁所及多功能儲藏室各1棟，以紅石地名為設計概念，融入山稜弧線綿延起伏的造型，轉化為聚會所主體建築的屋頂元素，並結合地景，由周遭環境及樹木建構出庇護空間場域，期盼成為匯聚生活智慧及創造集體記憶的聚會所。