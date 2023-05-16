宜蘭羅東分局近日在臉書分享一名員警在路邊幫助輪椅老人的照片，原意是提升警方形象，沒想到照片曝光，網友發現員警前方有輛違停在人行道的轎車，車牌還被上馬賽克，留言灌爆文章「警察拍這種照片時先大執法一下再拍吧」、「警察放任違規再來說好危險幫忙推輪椅？」警方事後緊急將照片刪除。

宜蘭縣羅東分局7日在臉書粉專分享「冬山警見老翁身有不便，協助返家」，指出冬山所警員在巡邏時發現有老翁獨自乘坐輪椅在路邊緩慢前進，員警於是主動協助，被同仁拍下背影公開在臉書，藉此提升警方形象，沒想到照片卻被網友發現員警前方就是一輛違停行人道的轎車。

員警的暖舉照片被發現路旁有輛違停轎車，車牌還被後製上馬賽克，網友瞬間湧入粉專在該貼聞底下留言「宜蘭鴿又是看護又是保全，就是不當警察」，短短時間內吸引2千多則留言，包括「警察還貼心幫違停車輛車牌馬賽克！真正交通地獄」、「警察在拍這種照片時要先大執法一下再拍吧」。

網友幾乎一面倒批評警方公權力失靈，而文章目前已被警方從臉書粉專撤下，不過仍持續在各個臉書爆料社團發酵中，網友怒批「有違停立委跟佛心議員，現在還多了擺拍警察，真是優良啊」、「你們的工作是排除違停人行道的車輛，不是放任違規再來說好危險幫忙推輪椅」。