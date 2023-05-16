康普今天應券商邀請舉行法說會，康普集團共有康普材料、天弘化學及恆誼化工3家公司，其中康普主力產品包括：氧化觸媒、動力電池材料及先進材料，為台灣最大正極材料上游及特用金屬化學品製造廠，天弘化學主攻特用化學材料草酸及電池材料鈷系，是台灣唯一草酸供應商；恆誼化工主力產品為化學肥料及特用化學材料—半導體電子級硫酸。

鈷價自去年第4季至今年第1季大跌6成，由於鈷佔特用化學材料6成到7成，亦佔電池材料2成，致使康普第1季獲利受到衝擊，單季稅後淨損達5465萬元，單季每股淨損為0.52元，儘管4月及5月鈷價持續走跌，但跌勢已趨緩，康普第2季虧損有機會減少。

就各產品來看，今年第1季動力電池營收佔比51%，特用化學佔比為19%，氧化觸媒佔比為13%，肥料約佔12%，其他約佔5%。

康普前4月合併營收為20.6億元，年減37.82%，康普表示，第2季硫酸鈷及硫酸鎳出貨量雖然不會比第1季多，但因價格跌勢趨緩，跌價負毛利率狀況好很多，虧損有機會較第1季改善，希望虧損不會像第1季那麼大。

目前康普硫酸鈷月產能約1300噸到1500噸，預計第2條產線加入後，月產能可以翻倍到2600噸到3000噸，硫酸鎳則有1大1小產線，月產能約3300噸。

近來康普積極爭取車廠硫酸鈷或硫酸鎳的代工訂單，除原有的歐系車廠客戶，預計接下來有機會陸續增加1家歐系車廠客戶，以及美系或日系車廠客戶代工訂單，預計整體效益將於2024年到2025年開始顯現。

為因應客戶需求，康普亦在越南投資設立新廠，目前土地保留協議已經簽好，預計第3季到第4季做建廠設計規劃，2024年下半年開始試產，2025年量產，根據康普規劃，越南廠將以生產硫酸鎳為主，第一期年產能約2萬噸到2.5萬噸。

康普表示，雖然今年上半年比較辛苦，公司正積極爭取車廠代工訂單，預期2024年到2025年將是比較正向發展。