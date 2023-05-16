海能風電位於台灣西北苗栗縣竹南鎮海岸約4-10公里處，總裝置容量為376MW，每年所產的電力可為約38萬戶家庭提供潔淨風能，並減少70萬噸的碳排放量。

海能風電克服台灣冬季極具挑戰性的天氣狀況，順利在今年1月31日完成47支由西門子歌美颯製造生產的8MW風機安裝作業，緊接著在三月完成全數風機併網作業。海能風電上個月成功達到建置以來首度滿載發電，在最後的試運轉作業完成後，海能風電正式迎接風場的完工啟用。

海能風電(Formosa 2)由捷熱能源(JERA)、麥格理資產管理旗下的綠投資集團(Macquarie Asset Management’s Green Investment Group)、風睿能源(Synera Renewable Energy)共同合作開發，其中麥格理綠投資集團獲得獨立運行投資組合公司科理歐永續能源的支持。

JERA捷熱能源全球執行長可兒行夫(Yukio Kani)表示，高興共同見證海能風電順利完工啟用。海能風電是捷熱能源在台灣開發的第二座離岸風場，這個專案的成功，有賴專案團隊及合作夥伴，在過去極具挑戰的幾年來，以持續不懈的投入、堅持、勇氣所共同成就。將持續在實現2050淨零碳排的旅程中，達成另一個重要的里程碑。

麥格理資產管理旗下綠投資集團全球負責人Mark Dooley表示，隨著海能風電的完工及正式啟用，為台灣綠能永續發展寫下重要里程碑，至此台灣共有三座離岸風場成功商轉，綠投資集團很榮幸參與其中兩座的開發工作。攜手科里歐永續能源(Corio Generation)，我們的台北團隊致力讓海能風電在安全的環境中順利完工併網，助力推動台灣朝向綠能轉型發展，並加速實現淨零碳排的願景。

風睿能源董事長林雍堯表示，海能風電是風睿能源(SRE)在台灣參與並完成交付的第二座大型離岸風電專案。在Stonepeak的強力支持下，充分展現一個國際級的在地開發商對於專案推進上的關鍵角色。我們也期望能夠把在台灣累積的實際經驗，與開發能量拓展到鄰近國家，對區域內的淨零碳排作出實質的貢獻。