花蓮一名16歲劉姓少年昨伙同郭姓友人，縱火燒掉叔叔的機車，所幸火勢很快就被撲滅，未釀造傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名16歲的劉姓少年先前與叔叔發生口角，一氣之下，和郭姓友人騎車去買寶特瓶汽油，潑灑在叔叔機車上後點火逃逸，所幸火勢很快就被撲滅，未釀造傷亡。劉父後經家族Line群組得知此事後，氣得帶著劉與郭到派出所自首，全案依公共危險罪送辦。

據了解，劉男先前和叔叔在Line群組發生爭執，憤而夥同17歲郭姓少年在昨天下午5點多，一同騎車去加油站購買4支寶特瓶汽油，接著再騎去叔叔位在市區商校街上的住處，見其機車停在門口，便將汽油潑灑上去且點火燃燒，見火勢逐漸延燒，2人隨即逃離現場。

由於機車起火燃燒夾雜著大量濃煙，附近住戶見狀趕緊將火勢撲滅，幸未釀造人員傷亡，不過機車左側坐墊卻已被燒得體無完膚，警方獲報趕赴現場，並在巡查時發現現場遺留2支裝汽油的寶特瓶空瓶，認為屬人為縱火，隨即成立專案小組調查，鎖定涉案2名少年的身份。

不過劉男叔叔當天傍晚在家族Line群組分享自己機車遭人惡意縱火的消息後，劉男眼見紙包不住火，難逃法網，承認是自己所為，劉父氣得帶著劉與郭到派出所自首，警方最後依公共危險罪，將2人函送花蓮地方法院少年法庭審理。