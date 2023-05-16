ICL此行並偕同以色列駐台大使、AIT，拜會我國行政院鄭文燦副院長。鄭文燦指出，立凱電以技術授權的方式與以色列企業ICL合作將促進兩件事，第一，ICL位在美國聖路易斯廠預定在今年八月動土，磷酸鋰鐵的產能將達到3萬噸，這是臺美合作的一個里程碑，相信可以打破中國廠商壟斷的局面，也可以讓美國電動車蓬勃發展。

第二，立凱電在臺灣成立研發中心。立凱電目前在磷酸鋰鐵電池擁有非常多的專利，以授權的方式與各個電池大廠合作，相信這樣的商業模式如同IC設計產業，一定可以發展得很好。

ICL北美董事總經理Phil Brown表示，ICL與立凱電之間的合作夥伴關係，為ICL電池材料戰略發展的重要里程碑，也是美國為這一重要零組件LFP CAM （磷酸鐵鋰材料正極活性材料）提供本土供應鏈邁出的重要一步，讓美國的能源產業不斷發展可持續電氣化。

台灣立凱電總經理張鑑寬今日表示，立凱是全球歷史最悠久的磷酸鐵鋰材料公司，自有專利128項，累積出貨1.7萬噸，累積全球客戶39家合作。為協助歐美盟友建立在地鋰電池供應鏈，轉型為鋰智財供應商。立凱電今日也宣布擴大投資成立研發中心，將增資募得資金充實研發能量，立凱電將協助五眼聯盟中的美國、英國、澳洲、加拿大壯大關鍵電池供應鏈的實力，擺脫對中國電動車電池供應鏈的依賴。

立凱電今年二月28日已公告與ICL簽署全球生產授權許可和服務合約，協助其在美國建造第一家大型LFP材料製造廠，為美國本土鋰電池供應鏈帶來革命性的改變。

總部位在以色列特拉維夫的ICL成立於1968年，為全球領先的特用化學公司，截至目前市值為93億美元。ICL 於2022年10月在白宮與美國總統拜登討論美國電池產業發展，並建言指出，雖然鋰電池需求繼續爆發性成長，但目前尚未有大型磷酸鐵鋰（LFP）材料製造商，美國亟需一個完整且安全的供應鏈。ICL日前獲得美國政府1.97億美元的補助，計劃在美國聖路易斯建造當地首座LFP鋰電池正極材料廠製造廠，2024年投入營運。