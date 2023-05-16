滯台藏人嘎瑪賜萊、仁青曲仲、貝瑪卓瑪等3人，2019年遭移民署以違反移民法作成強制驅逐出國處分，他們提告請求留在台灣，台北高等行政法院判決敗訴，駁回3人的請求，他們提上訴，遭最高行政法院駁回確定。

嘎瑪賜萊等人主張，他們在2002年首次來台，後來出境又陸續到台灣，以可停留60天不可延期之弘法事由停留簽證入國，停留效期至2015年5月11日，後來他們向移民署提交疑似無國籍人民之身分與居留資料檢視表，表示自己證照為偽造，屬尼泊爾地區無國籍人民。

他們申請居留許可，移民署函請前蒙藏委員會（2017年裁撤，業務由文化部、外交部與大陸委員會承接）確認他們藏族身分，因此提起行政訴訟及聲請停止執行，主張移民署依讓他們居留在台灣。

北高行政法院認為，我國於1930年4月12日簽署加入之國際聯合會「國籍法公約」第1條、第2條規定，3人是否具尼國國籍，應以查得之尼國政府資料認定，而非以他們表述為認定，以避免擅自否定他國國民國籍身分而衍生不必要之主權衡突爭議。

3人持以入境我國之各該尼泊爾護照，經查俱屬真正，其等具尼泊爾國籍，非無國籍之人，無因身分不明而於執行遣送時，不能強制出國之情事， 且他們經查證結果確實具有尼泊爾國籍，並完成法定難民地位審查程序，縱予以強制出國，亦與「法定審查期間不遣返原則」無違，判決駁回，3人提上訴遭駁回確定。