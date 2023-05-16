全球氣候變遷引發國際高度重視，唯有淨零排放才能拯救地球，因此「2050淨零排放」成為全世界目標，總統蔡英文於2022年4月22日世界地球日宣示台灣也要2050達到淨零排放的目標。有台灣碳交易之父之稱的台北大學環管所教授李堅明，攜手台灣碳資產及台灣低碳生活網，3方簽屬碳淨零產學合作，首創碳中和充電連結個人碳帳戶，民眾透過BEGIN電動車智能充電平台充電就能累積個人碳資產。

為何全球要減少碳排放？根據研究顯示，碳排放會影響氣候與環境，使平均氣溫及海洋溫度升高，進而引發各種致命性天災，嚴重威脅生命及財產損失。因此，為了加速民眾一同淨零排放，教授李堅明提出「個人碳帳戶」概念，並以CSR、USR及PSR等3R連動方式，將個人低碳行為價值化。

教授李堅明表示，台灣碳資產的營運模式是未來全球零淨排放非常重要的商業模式，尤其智能充電平台是很重要的低碳運行。不過，淨零議題對民眾來說還是很遙遠，希望透過個人碳帳戶模式將民眾拉進來，三方共同建立產學合作，共推永續發展。

教授李堅明認為淨零議題對於民眾來說很遙遠，希望透過這個模式將民眾拉進來，雙方建立一些產學默契。(中時新聞網攝)

台灣碳資產提供企業全方位的綠色科技解方，不僅可以協助企業ESG永續轉型，還可以提供企業加盟BEGIN電動車智能充電平台，活化既有資產之外，還能為地球盡一份心力。

台灣碳資產股份有限公司董事長張三河表示，把每一個人在「愛地球」的選擇權，透過台灣碳資產之服務模式誘發行為改變，從個人開始，然後再從社會、台灣出發，再走到全世界，讓世界看見台灣，是非常具啟發性及領跑性的作法。

台灣碳資產股份有限公司董事長張三河表示，透過台灣碳資產企業社會責任的角度誘發民眾的行為改變，讓世界看見台灣，這是一個非常具有啟發性的作為。(中時新聞網攝)

張三河解釋，民眾可以透過充電樁結合個人碳帳戶，在充電的同時也能獲得個人碳資產。電動車車主Tino受訪時指出，「個人碳帳戶」這是一個很不錯的想法，平時都開電動車，BEGIN這一創舉對電動車車主是很創新的服務方式，他很期待這個服務能更為普及。

台灣碳資產股份有限公司總經理劉德安指出，台灣碳資產將於今年6月參加德國乾淨能源與電動車大展，現場將展示綠電銷售、永續顧問、BEGIN智能充電平台等科技服務。劉德安說，台灣碳資產具備國內外真實的碳權經營，除了把服務帶到國際之外，更是在ESG經營時代下，最佳解決方案提供者及合作夥伴。

台灣碳資產股份有限公司總經理劉德安指出，台灣碳資產是在ESG經營時代下，最佳解決方案提供者及合作夥伴。(中時新聞網攝)

未來碳交易將與我們的生活息息相關，你我都可以擁有碳資產，享受更多的低碳服務，攜手為我們居住的地球盡心盡力，還給後代淨零排放的健康地球。