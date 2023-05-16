國際博物館協會（ICOM）自1977年起將5月18日定為國際博物館日，今（2023）年主題為「博物館、永續性與健康福祉」，強調博物館扮演提升全民身心健康和永續發展的角色。為迎接博物館日，文化部於16日的記者會宣布，閉館近3年的國立台灣史前文化博物館，將於5月19日再造完成重新開幕。

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，文化部長史哲（左3）、帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）（左2）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（右3）、國立台灣史前文化博物館館長王長華（右2）等人出席。（鄧博仁攝）

16日在國立台灣博物館南門園區舉辦史前館重新開館及「518國際博物館日」啟動記者會，文化部長史哲、帛琉大使伉儷歐儒侃（David Adams Orrukem）與夫人Janet Orrukem、夏威夷比夏博物館文化顧問Marques Marzan、國立故宮博物院長蕭宗煌、國立臺灣史前文化博物館長王長華、舒米恩，以及全臺公私立博物館、地方文化館及相關學界代表出席。

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，國立台灣史前文化博物館館長王長華介紹台灣史前文物。（鄧博仁攝）

國立台灣史前文化博物館16日舉行再造完成開幕暨 518國際博物館日記者會，帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）（左1）伉儷致贈「斧頭」及「玳瑁 禮盤」，象徵台灣與世界南島友好邦誼的文化連結， 由文化部長史哲（右2）、國立台灣史前文化博物館館長王長華（右1）代表受贈。（鄧博仁攝）

國立台灣史前文化博物館16日舉行再造完成開幕暨 518國際博物館日記者會，帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）伉儷致贈「斧頭」及「玳瑁 禮盤」給史前館，會後文化部長史哲將受贈的「斧頭」掛在脖子上。（鄧博仁攝）

史前館自2002年到休館總到訪人數有750萬人，此次迎接重新開館，將展出2091件從橫跨3萬年至今的展品。帛琉大使伉儷歐儒侃（David Adams Orrukem）與夫人Janet Orrukem更出席致贈「斧頭」及「玳瑁禮盤」，由文化部長史哲代表受贈。 史哲說：「尤其這次在518，我們即將重新開館的史前館，更是一個瞭解我們所站在這塊土地的前世今生的好機會。」「我自己認為，在台灣每一個台灣人都應該到史前館一次。」提醒大眾不只是所謂中華文化的一員，更久以來其實是這個島國世界的一份子。

國立台灣史前文化博物館經休館整修5月重新開幕，16日舉行記者會，文化部長史哲（中）出席，參觀史前館由台東帶到台北的文物，並接受館方致贈玉珮。（鄧博仁攝）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，帛琉大使歐儒侃（David Adams Orrukem）出席致賀。（鄧博仁攝）

歐儒侃表示，斧頭是友人之間互贈的重要物件，玳瑁禮盤則具有建造家庭的意義，2件都是帛琉文化中非常重要的禮物，至今也仍在帛琉許多的禮俗過程中使用，能將2件工藝品及文物致贈給台灣，成為史前館展覽的一部分，象徵台灣與帛琉友好邦誼的文化連結。

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館南島展廳。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館「偏鋒砍器」文物。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館新石器時代晚期-東部紅陶展廳。（史前館提供）

除史前文物，史前館開館展覽也將展示南島文化扎根台灣的當代性，史前館館長王長華表示，包含「大師兄」林智勝於2015年WBC的實戰球衣、舒米恩2016年金曲獎年度最佳歌曲「不要放棄」獎盃，都可見原住民族長久以來對台灣的貢獻。

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館自然史展廳。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館展廳，展示新石器時代早中期-海風藝術作品。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館經休館整修5月重新開幕，16日舉行記者會，現場展示台灣原生種植物「薜荔」，屬常綠木質藤本，原產東亞溫帶至亞熱帶氣候區。（鄧博仁攝）

文化部表示，史前館自2020年6月開始進行再造與展示更新，如今重新開幕，反映台灣對文物保護不斷付出的努力和成果，也為人類學研究、文化遺址展示與南島歷史發掘等項目增添嶄新元素，並串聯出「島是船·海是路」的海洋史觀。進入更新後的史前館，如同打開時光寶盒，將帶領觀眾探索2091件從3萬年迄今的精彩展品，看見台灣與世界交會的故事。

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館外觀。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館建築內部。（史前館提供）

國立台灣史前文化博物館再造完成開幕暨518國際博物館日記者會16日舉行，19日將於台東正式開幕。圖為國立台灣史前文化博物館內部建築。（史前館提供）