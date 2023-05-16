高雄前鎮漁港是臺灣地區停泊漁船噸級最大、漁獲量最多之遠洋漁港，在臺灣地區漁業發展及漁港之重要性皆居龍頭地位。從57年開港迄今，相關建物或碼頭等設施皆需進行更新及美化，行政院核定「前鎮漁港建設專案計畫」總經費80.47億元，由中央與高雄市府攜手，以提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、人流及物流交通動線等目標，打造前鎮漁港新風貌，同時提昇遠洋漁業之國際競爭力及魚貨產品衛生安全。

漁民服務中心中庭膜構(高雄市海洋局提供)

現今前鎮漁港核心區內除有興建中多功能水產品運銷中心外，針對漁民服務中心及漁會大樓建築物外觀呈現斑駁、漏水及設備老舊等問題都已納入修繕，結合景觀綠美化及周邊道路改善，塑造安全舒適之休憩氛圍。目前建物修繕工程進度已達98%以上，建物外觀全數已完成拆架，嶄新外牆塗料，以及用色活潑金屬格柵透過層次穿插排列創造畫龍點睛效果，讓原本漁會大樓凌亂不堪外牆室外機全數隱蔽收納於格柵後方；漁民服務中心正面則將原先較為複雜立面，透過簡約有力的出簷呈現出海鳥飛翔之意象，立面垂直金屬格柵安裝後，與漁會大樓互相呼應。

漁民服務中心原先較為複雜立面，透過簡約有力的出簷呈現出海鳥飛翔之意象(高雄市海洋局提供)

海洋局指出，為打造前鎮漁港成為國際級漁港，中央及地方通力合作推動「前鎮漁港建設專案計畫」，包括營建署辦理新建多功能水產品物流大樓、多功能船員服務中心、漁業署辦理漁港南側碼頭及市場缷魚碼頭之整建、其餘由市府包括海洋局、工務局及水利局等六個局處代辦景觀及休憩環境營造、增設號誌標誌標線及路況監視器等智慧交通設施、納入都市計畫範圍、雨污水下水道建設等。

漁會大樓中庭停車空間綠美化(高雄市海洋局提供)

為提供民眾良好步行景觀環境，讓民眾進入漁港觀光遊憩，將漁港東二路調整為景觀徒步區，整合漁民服務中心與高雄區漁會大樓周邊開放空間，保留生長良好、樹型優美適合當地濱海環境的原生大型遮蔭樹種，營造出徒步綠廊，未來民眾將可漫遊港區，遙望前鎮漁港這個遠洋漁業重鎮的美景。