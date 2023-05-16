全球掀起「去美元化」浪潮，繼南美洲阿根廷、巴西之後，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）15日表示，委國必須加入世界去美元化倡議，並融入其中，「這是我們的道路，新自由經濟的道路，貨幣不用於懲罰其他國家和制裁。」

俄羅斯衛星通訊社周二（16日）報導，馬杜洛在電視節目中表示，考慮到美國利用美元作為制裁其他國家的手段，委內瑞拉打算走經濟去美元化道路。他譴責美國透過美元對俄羅斯、印度、伊朗、古巴等國家實施制裁，並表示，「我們必須融入其中（指去美元化），這是我們一條新自由經濟的道路。」

馬杜洛表示，他已經指示副總統兼經濟與財政部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）研究替代美元的方案。他在節目中還提到，委內瑞拉政府將研究金磚五國提出的美元替代方案。

為了降低對美元依賴，近日巴西、阿根廷等多國宣布與中國大陸達成部分外貿以人民幣結算，儘管不滿美元主宰，但仍很難撼動美元在國際貿易中的地位。

媒體人陳文茜日前在《文茜的世界週報－歐洲版》中指出，人民幣難以取代美元的兩大理由，首先人民幣無法自由兌換，不可能成為國際重大貨幣；其次，美元在全球貿易結算仍高達8成以上，而人民幣在全球貿易占比不到2%，兩者差距很大。

陳文茜直言，目前世界上沒有可以取代美元的貨幣，因為歐洲經濟太不穩定，歐元本身問題相當高，而日圓則因日本自己經濟也在下滑，日本可能10年後被印度超越，印度變成第三大經濟體，但很少人會用印度盧比，也不會用人民幣，因此美元變成不可取代的一個貨幣，但是仍要降低它在一個國家外匯存底的比例。

陳文茜分析，全球央行美元儲備的占比，在2000年時網路泡沫化（internet bubble），全球央行美元的占比高達71.14%，到2008年金融海嘯就降到63.77%，接著2020年降到58.92%。這個過程完全是在商言商，認為美元失去了過去大家對它的信賴，因為美國隨便印鈔票。