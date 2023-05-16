77歲資深港星秦沛在兩岸三地是家喻戶曉的大明星，出道超過50年的他演紅過不少經典角色，還多次獲得金獎男配角肯定，堪稱「最佳綠葉」。秦沛近年淡出演藝圈偶爾在一些影視作品客串，旅居加拿大的他最近在溫哥華被資深粉絲巧遇，網友卻搞錯重點扯到王祖賢，讓不少人看傻眼。

14日有一名在溫哥華的華人女網友在小紅書分享巧遇名人經驗，她是無線電視台（TVB）的死忠粉絲，看了20年的電視劇，沒想到在她的店裡遇到昔日TVB小生秦沛，勾起她滿滿的回憶；畫面中原PO與秦沛並肩合照，77歲的秦沛氣色看起來非常好，帶著帽子仍看得到他的白髮，完全像是個慈祥的爺爺。

有加拿大網友日前在溫哥華巧遇秦沛。（圖／摘自小紅書）

許多網友看到秦沛健康有朝氣的樣子，都想起他過去在影視作品的精采表現，「老戲骨，希望他一直很健康」、「秦沛老師，前段時間他也有來我店裡，我激動的連話都說不好」；原PO也在與秦沛交談後，得知他已經在加拿大生活20年，為了拍戲才會回香港或是去大陸。

但有趣的是，有奇葩網友重點放在加拿大溫哥華，直接把原PO遇到的明星誤會成別人，直言「我以為遇到王祖賢內心激動的都快跳出來，結果點進去一看……」，也有在加拿大的人貼心回應他，「王祖賢去廟裡能偶遇到」。