台新金舉行第一季法說會，截至第一季底，稅後純益達50.64億元，較去年同期成長136.2%，創歷年第一季獲利歷史新高，每股稅後盈餘0.38元，股東權益報酬率11.48%，每股淨值為13.63元。

法人問到近期壽險避險成本較高，林維俊表示，目前避險成本約3.7%至3.8%、的確是相對偏高，但若以過去20年平均避險成本約1%左右來看，過去僅短暫時間避險成本偏高、且為維持太久，現在避險成本偏高應是短期現象，相信未來將回到正常，台新人壽往外幣調節部位不會停下來。

台新金指出，台新人壽負債成本也持續下降，由去年同期3.98%下降至本季度3.88%。在資本結構方面，金控資本適足率133.3%，銀行資本適足率14.8%，資本結構持續穩健。

銀行方面，對於淨利差（NIM）展望，台新金財務長賴昭吟表示，觀察後續利率環境，雖不排除有間歇性小幅震盪，但今年利率應是平穩許多、起伏較小，升息預料告段落，預期未來NIM可微幅逐漸提升，預期後續三季度可維持在去年第三季時約1.26％至1.3％之間的穩定水準。

放款方面，台新銀法金事業總處執行長林淑真表示，由於很多企業還在調整庫存，加上全球終端需求疲弱，景氣未有明顯回溫，客戶都會看經濟前景及各國貨幣政策動向，以衡量下一步資金需求，因此短期台新仍先以大型企業為主，而中小企業需求則溫和成長，也會持續給予支持。

對於下半年總體經濟展望，林維俊則認為「審慎樂觀」，國內疫情解封，內部經濟需求溫熱，而海外就相對變數多，國際上貿易存在較多變化因素，對於國際市場變化會保持謹慎小心的態度，包括金融市場變動、庫存調整等，而國內狀況則是相較樂觀。