王美花會後解釋，推動離岸風電過程中，衝撞很多既有規範的挑戰，大家都試著在既有規範束縛下，找出可行的路，協助解決問題，培養台灣產業供應鏈，連結與供應鏈的合作。
風場建設難 王美花提合法圖利？澄清是指促進經濟
海能風場16日舉行完工記者會，經濟部長王美花在致詞時開玩笑說，風場建設辛苦，應該要「合法圖利廠商」，會後經濟部澄清，這是指經濟部合法協助產業，促進經濟發展，包含提供人員船隻防疫專案等3大協助。
海能風場16日舉行完工記者會，經濟部長王美花在致詞時開玩笑說，風場建設辛苦，應該要「合法圖利廠商」，會後經濟部澄清，這是指經濟部合法協助產業，促進經濟發展，包含提供人員船隻防疫專案等3大協助。
王美花會後解釋，推動離岸風電過程中，衝撞很多既有規範的挑戰，大家都試著在既有規範束縛下，找出可行的路，協助解決問題，培養台灣產業供應鏈，連結與供應鏈的合作。
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