《農業部組織法》、《交通部組織法修正草案》及《經濟部組織法修正草案》今（16）日三讀通過，農委會將升格為農業部，而經濟部將新設5個署，交通部依職掌設7個次級機關，加上日前的《環境部組織法》草案今在立院三讀通過，環保署升格為環境部，《中時新聞網》也整理好近期立法院的重大議題，讓讀者一次看懂！

繼9日《環境部組織法》草案在立院三讀通過，環保署升格為環境部，並明定其9大掌理事項，及設立氣候變遷署等4個次級機關。三讀條文規定，環境部掌理的9大事項，其中包括所屬機關辦理溫室氣體減量與氣候變遷調適、廢棄物清除處理、資源循環、化學物質管理及災害預防應變、環境管理及執法、土壤及地下水污染整治的督導、協調及推動，以及環境影響評估、環境檢驗測定、空氣品質保護、水體品質保護等。

而在農運後歷時35年，立法院院會16日也三讀通過《農業部組織法》，農委會將升格為農業部，掌理農業相關政策與法規的規畫、研擬、管理及監督共10大事項，下設農糧署等8個三級行政機關，包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署及農業科技園區管理中心。

另設7個三級試驗研究機構，分別為農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所。農業部置部長1人，為特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。

而《交通部組織法修正草案》及《經濟部組織法修正草案》16日也三讀通過，經濟部將新設5個署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署和中小及新創企業署。經濟部依職掌設10個次級機關，包括：商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心。

而本次經濟部組改，將成立「產業園區管理局」，負責原本「工業局」、「產業園區管理局」業務；「礦務局」與「地調所」整併為「地質調查及礦業管理中心」；「水利署」續留經濟部，益於有效整合民生與產業用水。

交通部依職掌設7個次級機關，包括觀光署、中央氣象署、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局及航港局。