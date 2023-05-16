國民黨台北市議員游淑慧今(16)日上午與市黨部主委黃呂錦茹、士林北投區立委參選人張斯綱，以及同黨議員陳重文、林杏兒、陳炳甫等人一同出面召開記者會，正式宣布願意接受市黨部徵召，代表國民黨參選士林大同區立委，對戰民進黨議員王世堅。游淑慧在臉書PO出自己的LINE私訊截圖表示：「女人心一橫時，是很可怕！」也喊出成功三要素：勇氣、智慧、眾人之力，直呼跟她說加油的朋友，到時候都要陪她去拜票。

游淑慧16日開記者會正式宣布參選，但昨(15日)先釋出訊息引發熱議，她在臉書PO出自己的LINE私訊截圖表示：「今天要跟我說加油的，請小心，會被我勒索，今天為我加油，明日陪我拜票！」她強調不管如何，成功三元素：勇氣、智慧、眾人之力。

游淑慧日前宣布退出國民黨北市港湖區立委初選，引起各界震驚，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹接獲消息後，馬上勸進挑戰士林大同，經過長時間的思考、徵詢後，游今(16日)正式宣布參選，並坦言到最艱困選區挑戰挑戰最強的對手，需要很多勇氣，也需要很多的智慧。

「做出這個決定，我要先向支持我的港湖長輩支持者說對不起與謝謝！」游淑慧提到，這段期間她向身邊好友們進行徵詢，很感謝支持者長期的擔心與鼓勵，承諾在港湖的團隊會持續待命，因為港湖永遠是她最重要的從政出發點。

游淑慧指出，過去她在市政府觀傳局服務時，業務的主要對象就是商圈最多的士林大同區，因此自己不是刺客也不是空降，且有中央部會和台北市政府完整的行政歷練，也有民意代表的寶貴經驗，絕對會成為一個能監督、能挖掘，懂立法、懂政策的專業民代。