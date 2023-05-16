隨著債務可能違約日期迫近，美國兩黨在債務上限問題難以達成共識，財政部多次喊話國會採取行動，以避免這場災難性危機。調查結果顯示，如果美債觸及上限，黃金、美債和比特幣是投資人前三大買進資產。

美媒近日尋找637名受訪者調查，如果美國債務達到上限，會選擇購買什麼資產？調查對象包括專業投資人及散戶投資人，資產以黃金最受青睞，美債居次，且意外的是，比特幣竟排名第三，比美元更受歡迎。

數據顯示，51.7%專業投資人和45.7%散戶投資人選擇購買黃金；美債則有14%專業投資人及15.1%散戶投資人，顯示不少人堅信美國政府仍會履行義務。

值得一提的是，竟有7.8%專業投資人和11.3%散戶投資人會選擇購買比特幣，高於美元的7.8%及10.2%。

此前一項調查顯示，41%受訪者預期違約會傷害美元地位，可能會使去美元化趨勢增速，反觀比特幣則在今年初銀行業動盪時出現反彈。渣打銀行預估比特幣去中心化的系統，違約可能會推升加密貨幣價格至2萬美元。

此外其他分析師認為，黃金也可能在違約時走高，且隨著美元走弱、各國央行陸續增持，以及全球貨幣政策逐漸放寬，都有助進一步推動價格。