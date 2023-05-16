台中林姓計程車司機多日喉嚨痛不以為意，直到發現張口困難、講話含糊，連喝口水都彷如刀割，就醫發現右側扁桃腺周邊組織嚴重化膿腫脹且有敗血症跡象。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

台中林姓計程車司機多日喉嚨痛卻不以為意，每天照常跟客人說笑，直到近日發現張口困難、講話含糊，連喝口水喉嚨都痛如「刀割」，就醫發現右側扁桃腺周邊組織嚴重化膿腫脹，且有敗血症跡象，所幸及時安排切開引流手術及給藥治療化險為夷，重新上工拼經濟。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師蔡慶諭指出，喉痛是上呼吸道感染的症狀之一，原因以感染發炎最常見；輕者包括鼻咽炎、咽喉炎、扁桃腺炎，嚴重者則有會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍等，許多民眾可能對喉嚨痛不以為意，但後者若輕忽甚至置之不理，則可能會有生命危險。

蔡慶諭說明，「扁桃腺周圍膿瘍」是細菌感染所致，主要是扁桃腺周圍的小唾液腺發炎化膿，因積膿無法排出而導致周圍軟組織腫大，會有喉嘴痛、發燒、張口困難、吞嚥困難或說話時含糊不清等；若未及時治療，膿瘍會向深頸部擴展，甚至到縱膈腔影響到心臟，造成致命危險。

蔡慶諭表示，林姓患者無慢性病史，到門診時因喉痛幾乎無法流暢描述症狀，僅表示喉嘴痛了5天、期間間歇性發燒，服用成藥症狀沒有好轉，反出現說話含糊不清及喘不過氣，「連喝1口水都痛到分3次才能吞下去」；經檢查發現病患張口困難、疼痛以單側為主，右側扁桃腺化膿且周圍組織嚴重腫脹，確診為「右側扁桃腺周圍濃瘍」並有敗血症跡象，經治療順利於5天後出院。

蔡慶諭提醒，治療除了給藥、切開引流，也會將抽出的膿汁進行細菌培養，以利調整抗生素；有別於扁桃腺發炎，扁桃腺周圍膿瘍所致的喉嚨痛多為單側，也較容易張口困難，若能提早發覺症狀就醫，多半能在數日內恢復正常，民眾切莫輕忽喉嚨痛，以免演變致命危機。