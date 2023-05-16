國民黨黨主席朱立倫據傳 15 日晚已經分別與鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤，並以科學數據及縣市長、立委的徵詢結果指出明( 17 日)將徵召侯友宜參選總統，而國民黨是否能順利整合非綠陣營成關注焦點。媒體人黃揚明指出，對國民黨來說最壞的劇本就是「侯郭不團結」部分支持者轉向民眾黨，最終變成 2000 年總統大選的局面，宋楚瑜出走、無黨參選，以第三勢力拿下第二名，國民黨候選人連戰落為第三，而民進黨候選人陳水扁成為至今唯一得票率不過半的總統當選人。

媒體人黃揚明今在《大新聞大爆卦》節目中分析，2024年藍營選舉「團結不一定會贏，不團結一定會輸」，明日國民黨徵召侯友宜的態勢相當明顯，但最壞的結果「郭侯不團結」國民黨無法整合，導致一部分的支持者憤而離開國民黨轉向民眾黨，讓柯文哲的民調在 6 月達到 3 成、超越侯友宜，屆時國民黨將會淪為第三大黨。

黃揚明表示，若照這個最壞的劇本，2024可能會重演 2000 年總統大選，原任省長的宋楚瑜出走、以無黨籍參選(得票率36.84%)，國民黨候選人連戰反而成為第三名(得票率23.1%)，雙雙敗給民進黨候選人陳水扁(得票率39.3%)，也是目前唯一一次當選人沒有拿下過半選票的總統大選。

黃揚明認為，若持續三腳督、且三人實力都不錯的情況，賴清德很有可能會循此例勝出，而第三勢力反成為得票率的第二名，「現在看來是朝向這個方向在走」。他指出，國民黨現在仍有整合在野勢力的能量，但隨著柯文哲民調逐漸上升、民眾黨獨立參選的聲量越來越大，難度也會越來越高。

黃揚明也指出，國民黨還有一套最好的劇本就是「郭侯團結」，侯友宜的民調若在被徵召之後、六月底之前，能夠上升到30% 以上，跟賴清德拉近到誤差範圍之內，同時柯文哲下降到 15至 20%，這就是國民黨在野整合最好的劇本，讓白營願意談合作。他強調，整個局勢還在不斷變化，不同局勢有不同談法，這就要考驗在野黨的智慧。