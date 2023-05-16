泰國大選結果揭曉，前進黨是大贏家，42歲的黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）可望成總理。他頂著哈佛學霸光環、幫家族企業起死回生，並深受年輕人喜愛，其堅持反獨裁、建立真民主的理念讓各界期待能為泰國帶來改變。

5月13日下午，泰國國會眾議院選舉前一天，曼谷的氣溫來到將近攝氏40度，老城區的路邊聚集著一群民眾，在豔陽下揮汗如雨，一見到前進黨主席皮塔，人群騷動尖叫，爭相與皮塔合照。

Meet the Harvard alumnus behind a reformist party that is leading the Thailand election



Haslinda Amin spoke exclusively to Pita Limjaroenrat, Move Forward Party leader, on the sidelines of a campaign meeting in Bangkok ahead of the election https://t.co/7tWHYMIasr pic.twitter.com/vmDEWJrzPo — Bloomberg TV (@BloombergTV) May 15, 2023

皮塔從上一個行程匆匆趕過來，馬上再登上另一個候選人的競選車，要趕在競選時間傍晚6時前完成掃街催票行程，在刺眼的陽光下，皮塔告訴現場的記者：「前進黨的夢想是透過去軍事化、反獨裁以及去中央化的概念建立真正的民主，讓泰國可以往前邁進。」

在那個時候，沒有人料到隔天的選舉，前進黨一舉拿下眾議員151席，成為國會最大黨，透過和其他政黨結盟，前進黨將有望組閣，皮塔和前進黨的夢想，就像投票日前一天的亮眼陽光一樣，閃耀在眼前，等著他們去實現。

前進黨的前身是泰國年輕企業家他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）2018年成立的未來前進黨（Future Forward），2019年選舉中，未來前進黨以新星之姿，獲得80席，成為國會第三大黨。

他納通直言不諱挑戰當局威權遭到當局追殺，2020年憲法法庭認為他納通貸款給未來前進黨違法，裁定解散未來前進黨，他納通在內等16位黨內幹部未來10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨、不能投票。

未來前進黨遭到解散，引發泰國年輕世代怒火，進而推動2020年的學生街頭運動狂潮，為前進黨此次勝利埋下伏筆。

泰國前進黨黨魁皮塔15日在曼谷街頭搭車參加勝選慶祝活動，向支持者揮手致意。（路透社）

皮塔是未來前進黨2019年當選的80席議員其中一個，未來前進黨的議員在黨被解散後轉入前進黨，皮塔一肩扛下主席重任，延續未來前進黨的風格，敢於提出挑戰執政當局的政策。

例如修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，反對酒類飲料生產壟斷、修憲防止再有政變及支持同性戀、雙性戀、跨性別人士（LGBT）婚姻平權等政策，都受年輕世代歡迎。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑，修改刑法112條觸碰了敏感的王室議題，但皮塔在15日的國際記者會上明確表示，前進黨組閣，一定會推動修改刑法112條。

Move Forward Party leader Pita Limjaroenrat said his party will pursue ASEAN's 5-point consensus and ensure that it achieves its goal of ending the violence in #Myanmar.



Vid via @pipob69 from CH3#Thailand #ก้าวไกล #พิธา #เลือกตั้ง66 pic.twitter.com/EhvjWfdoif — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 15, 2023

今年42歲的皮塔出身富裕家庭，皮塔在踏入政治圈之前是一個商人，25歲繼承了父親的玄米油公司，後來又擔任了叫車軟體Grab的執行長，但其實皮塔的家族和政治圈有淵源，父親曾經擔任農業部的顧問，叔叔曾經是流亡前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的幕僚。

皮塔畢業於泰國法政大學金融學系，後來在哈佛大學拿到公共政策的碩士以及麻省理工學院的MBA。皮塔的父親在皮塔11歲時把他送到紐西蘭唸書，皮塔今年2月曾在一個泰國Youtube頻道中表示，他在紐西蘭唸書時只有3個電視頻道可以看，如果不是看肥皂劇，就只能看國會辯論，他因此在那時培養了對政治的興趣。

在紐西蘭、泰國、美國多地接受教育的皮塔，在哈佛大學就讀期間，是第一個拿到哈佛國際獎學金的泰國學生。留學期間一度因父親去世，返家接掌家族企業，協助負債累累的Agrifood公司起死回生，才回到美國繼續完成學業。

皮塔在2012年和泰國女演員丘堤瑪（Chutima Teepanat）結婚，2人育有一個今年7歲的女兒，不過皮塔和丘堤瑪已經在2019年離婚。

泰國前進黨黨魁皮塔出身商界，今年42歲，享有高人氣。（美聯社）

善於運用網路社群的皮塔，臉書粉專擁有137萬粉絲追蹤，除了發布與分享政黨相關活動與理念，他也經常貼出和7歲女兒的互動照片，吸引年輕粉絲支持和喜愛。他甚至曾在第一段婚姻前，被選為泰國50名最吸引人的黃金單身漢之一。

5月15日傍晚，前進黨勝選並將和其他黨結盟組閣態勢明確，皮塔帶領著曼谷32位前進黨眾議員當選人以車隊掃街方式在老城區謝票，車隊從民主紀念碑出發，到曼谷市政府前停下，皮塔對著市府廣場前上千支持者表示：「 新的一天已經來臨，新的一天為泰國帶來希望和光明！」

在國際記者會上，皮塔表示他準備好擔任總理，他也向群眾保證，所有前進黨在選前許下的承諾和計畫都會實現，「 只要大家攜手，什麼都有可能實現，此刻是我人生最榮幸的一刻，去服務民眾」。

前進黨已經宣布將和席次第二名的為泰黨（Pheu Thai）以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Liberal Thai）以及公平黨（Fair Party）結盟，組成聯合政府，6個黨的席次加起來共309席。

泰國眾議員共500席，參議員250席，要順利當選總理需要參眾議員750個席次過半的376個席次，由於親軍方的250名參議員意向不明，前進黨的聯盟若要保證讓聯盟推出的總理人選當選，仍需要67個席次，因此皮塔若要順利出任下屆總理，需要爭取更多的盟友。