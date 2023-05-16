香港信報報導，恒指開盤漲212點，報20,183，已是16日大盤高位所在，大陸公布經濟數據遜於預期後，上午漲幅大縮至54點，最低至20,025，恒指半日漲78點或0.4％。恒指午後中段曾跌79點，見19,891點全日低，尾盤回穩。恒指最終漲7點，報19,978。

國指收報6,789，漲9點或0.14％。科指漲32點或0.8％，報3,958。大盤全日成交額只有783.9億港幣。

重磅科技股靠穩，京東收盤漲4％。