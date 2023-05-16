香港信報報導，恒指開盤漲212點，報20,183，已是16日大盤高位所在，大陸公布經濟數據遜於預期後，上午漲幅大縮至54點，最低至20,025，恒指半日漲78點或0.4％。恒指午後中段曾跌79點，見19,891點全日低，尾盤回穩。恒指最終漲7點，報19,978。
國指收報6,789，漲9點或0.14％。科指漲32點或0.8％，報3,958。大盤全日成交額只有783.9億港幣。
重磅科技股靠穩，京東收盤漲4％。
大陸「三頭馬車」數據全部不如預期，加上市場關注美國債務上限進展，港股16日開高走低，一度倒跌，在20,000點大關上下震盪，大盤成交額縮減。
香港信報報導，恒指開盤漲212點，報20,183，已是16日大盤高位所在，大陸公布經濟數據遜於預期後，上午漲幅大縮至54點，最低至20,025，恒指半日漲78點或0.4％。恒指午後中段曾跌79點，見19,891點全日低，尾盤回穩。恒指最終漲7點，報19,978。
國指收報6,789，漲9點或0.14％。科指漲32點或0.8％，報3,958。大盤全日成交額只有783.9億港幣。
重磅科技股靠穩，京東收盤漲4％。
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