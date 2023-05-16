訂單逐漸回流、產線稼動率提升，南六今年累計1～4月合併營收19.96億元，年成長13.17％。

而在原物料價格趨於回檔下，南六今年首季營業毛利率10.99％，已比去年同期的9.66％提升，也讓第一季的稅後純益有1037萬元，比去年同期的虧損已轉虧為盈。

南六指出，雖然通膨衝擊民生消費能力，不過，高雄燕巢廠的稼動率已提升到7成5以上，訂單已見回流。

南六大陸平湖廠營占比超過43％；在大陸解封下，內需市場消費增加，南六指出，當地消費動能逐漸增強，預期第二季的營運肯定比首季好。

印度市場崛起，當地經濟日趨活絡，對濕紙巾、紙尿褲等民生必需品的需求增加，在客戶包廠下，南六決定擴充印度廠產線。南六指出，現有2條熱風產線順利量產，今年2月底已再新增2條熱風、1條濕巾產線。

南六指出，印度廠的產能皆為既有客戶包廠，去化無虞。2月底新增的產線對南六今年營運成長將有極大助力。