畢業季將至，許多大學畢業生關心是否能準時入營，台東縣政府民政處長鍾青柏今天提醒，役男收到體檢通知後「務必準時體檢」，才能申請優先或延緩入營，民眾可向戶籍所在地的公所提出申請，再由縣府兵役科統一彙整。

台東縣政府民政處長鍾青柏提醒，役男收到體檢通知後務必準時體檢，才能申請優先或延緩入營。（蔡旻妤攝）

由於教育學制因素，每年6至7月有眾多的役男從學校畢業，並同時等待入營服役，但國防部新兵訓練中心接訓量有限，所以必須分批安排役男入營，致使大量役男因為長時間等待入營，而影響到生涯規劃。

鍾青柏說，台東縣新兵入營名額由內政部役政署分配，7至9月份名額約70至100名，9月後約40至50名，近年受到少子化影響，台東縣沒有入營塞車情形。

鍾青柏提醒83年次93年次應服常備兵役軍事訓練的役男，每個人的生涯規劃不同，役男在收到體檢通知後，務必得準時體檢，體檢後才能申請優先或延緩入營。

優先入營申請期間為今年5月16日起至今年6月15日止，但延緩及預估入營時間，則因陸軍、海軍陸戰隊、海軍艦艇兵、空軍等軍種不同，時間也不同，詳情可參考內政部網站「役男入營時程申請」。