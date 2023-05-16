「旅行騎GoGo」住房專案享一泊一食、電動租車1台，最低2379元起。照片為台中鳥日子畫眉經典房。（承億文旅提供）

低碳旅遊正夯。華人文創設計旅店品牌「承億文旅」與租車旅遊平台ZOCH、國內電動機車龍頭Gogoro攜手合作，即日起至9月30日期間推出「旅行騎GoGo」住房專案，專案享一泊一食、電動租車1台，最低2379元起。專案限定承億文旅「花蓮山知道」、「台中鳥日子」、「桃城茶樣子」3個館別，此外，業者也提供以小時單租的方案滿足不同需求的旅人。

還有1個多月就是暑假了，不少民眾會利用暑假外出旅行，為鼓勵節能減碳響應環保，「承億文旅」旗下「花蓮山知道」、「台中鳥日子」、嘉義「桃城茶樣子」3館，共推「旅行騎GoGo」住房專案，內含早餐及租車1台，其中「花蓮山知道」、「台中鳥日子」標準雙人房只要2379元起，每人最低1200元即可入住文創商旅；而蟬聯易遊網「最美飯店」四連霸的「桃城茶樣子」標準雙人房只要3379元起，每人每晚約花1700元。業者祭出平日至連假都可租借的優惠，也精心準備散步地圖，方便旅客遊走大街小巷。

「旅行騎GoGo」住房專案，嘉義「桃城茶樣子」標準雙人房3379元起。（承億文旅提供）

承億文旅同步提供旅客每小時單租方案，24小時隨租隨還，旅客可透過Mofun平台完成租借流程，還可使用會員生日折扣。入住旅客可騎乘兼具時尚美感與便利性的Gogoro 2 Plus，輕鬆穿梭城市街巷，享受低碳旅遊的樂趣。

承億文旅集團秉持「飯店即美術館」的核心理念，每季嚴選台灣文創品牌、設計，與不同的新銳藝術家、在地職人合作，用雙向式展覽與旅人分享在地藝術。目前於承億文旅「花蓮山知道」展出的「錦源興X城市圖騰」百年布莊展，承襲百年品牌的商譽，以印花圖騰展現一座城市的風貌，也提供多樣化的印花設計產品，包含提袋、腰包、明信片、筆記本等各種文創小物方便旅客選購。

「台中鳥日子」與「OUNCE studio玩食藝術」合作舉辦「玩食環島計畫-台中站」插畫展。（承億文旅提供）

「台中鳥日子」則與「OUNCE studio玩食藝術」合作舉辦「玩食環島計畫-台中站」插畫展。「OUNCE studio玩食藝術」是由插畫藝術家Leslie Wang王意馨所創立的插畫設計工作室，將味覺體驗延伸到視覺感官，以插畫設計及藝術創作的角度傳達飲食文化，分享世界各地的「食」尚資訊。展期除了手稿插畫的展示，也有方巾、紙膠帶、筆記本、明信片等文創商品供旅客收藏。