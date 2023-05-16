日本前女優明日花綺羅擁有天使臉蛋和魔鬼身材，榮獲「AV女帝」的稱號，是許多老司機心中的女神，2020年宣布退出女優界令不少粉絲心碎，她投資副業改賣內衣和睡衣，親自設計的款式大受歡迎，屢創銷售佳績，比先前拍AV賺得還要多，成功從女優身分轉型；近日她在社群平台曬出火辣照片，讓粉絲看嗨了。

明日花綺羅今（16）日凌晨於Instagram上傳照片，並寫下：「房間裡的浴池很神奇，早晚都能拍到完全不同的景色」，三張照片在不同時間相同地點拍攝，只見明日花綺羅身上似乎一絲不掛，側身讓纖腰和美臀一覽無遺，搭配身後湛藍、粉紫的雲層，畫面非常美。貼文曝光後引來4.7萬人按讚，粉絲留言：「相信沒有任何一個男人看到這組照片會不放大」、「腰部曲線會不會太厲害？」、「是哪家酒店？想要一起去！」、「像是美人魚」、「身材太完美了吧」、「明日花綺羅太美了」、「性感程度超標」。

明日花綺羅今年34歲，出道前曾在六本木的俱樂部當小姐賺學費，年紀輕輕就成為店內的紅牌，後來被片商發掘成為AV女優出道，憑藉電影《鋼鐵女孩：最後戰役》一炮而紅，還曾擔任組合「惠比壽麝香葡萄」的第四代團長，該團體是日本深夜綜藝節目《拜託！MUSCATS》找來不同經紀公司的AV女優、寫真偶像、模特兒與舞者組成，被外界視為「AV 界的 AKB48」，曾在台灣及香港舉行演唱會，歷代成員有蒼井空、小澤瑪麗亞、三上悠亞等人。