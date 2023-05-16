東勢林區管理處為發展林下經濟，與梨山地區佳陽部落共同合作，在森林林下種植100株台灣山茶樹苗，盼提高梨山地區林農造林意願。佳陽社區發展協會理事長張守宏16日表示，種植台灣山茶頗具挑戰性，希望3到5年後可進行採收，創造出符合生態的高經濟飲品。

台灣山茶（Camellia formosensis）已列為林下經濟品項之一，屬台灣原生植物，東勢林區管理處此次借重部落夥伴技術，選定大甲溪流域上游海拔約1850公尺的森林區域，於林下栽植100株台灣山茶眉原山特有品系樹苗。

台灣山茶為林下經濟品項之一，屬台灣原生植物。（東勢林區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

佳陽社區發展協會理事長張守宏表示，他在佳陽部落農牧用地上種植烏龍茶已十餘年，對栽培、烘焙技術有相當經驗，種植原生台灣山茶頗具挑戰性，希望3-5年後可以進行採收，培育出獨特風味的茶香，創造出符合生態的高經濟飲品。

73歲部落耆老劉清泰則說，自己非常喜愛山林，平時都會參與山林巡守，非常支持台灣山茶林下栽植，因為梨山地區可供耕作的土地有限，較陡峭的地方種樹，除了能維持水土保持外，也希望能夠有經濟功能，增加地方收入。

東勢林區管理處指出，台灣山茶葉片具有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊風味，極具特色，將以友善耕作方式保持其自然生長，不以截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營，持續了解台灣山茶的適應能力；期待未來提高梨山地區林農造林意願，創造出地方獨特的林產品，達到「生活、生產、生態」三生共榮共存山村新風貌。