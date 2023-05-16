美國國務院表示，依據《新削減戰略武器條約》(START)的承諾，美國公開發布核武庫的存量，為1419枚核彈頭。並希望俄羅斯也能發表自己的核武器數量。

半島電視台(Aljazeera)報導，國務院發言人在星期二的聲明中說：「美國認為，核武器國家之間的資訊透明度，對減少誤解、誤判和代價高昂的軍備競賽的可能性極為重要。」

START條約要求簽署國：核彈頭總數不得超過1,550枚；核武發射器不超過800基；洲際彈道飛彈不超過700枚、潛射彈道飛彈不超過700枚、核武轟炸機不超過700架。

新的《削減戰略武器條約》於 2011 年生效，並於 2021 年又延長了五年。

但是莫斯科在2022年 2月24日全面入侵烏克蘭後，美俄兩國關係急劇惡化，普丁立即表示「將暫停俄羅斯參與該協議」。

美國表示，莫斯科在今年3 月份沒有做出任何態度，所以美國呼籲俄羅斯聯邦「履行該項具有法律約束力條約的義務」，全面實施新START 條約，也包括條文中的資訊透明和核查機制。

美國國務院所發表的數據顯示，除了已部署的核彈頭外，美國還部署了662枚洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈、核子轟炸機。

美國和俄羅斯擁有世界上約90%的核彈頭，美國公開了他們的說法；而俄羅斯的數量不清楚。據專家稱，俄羅斯擁有世界上最大的核武器儲備，擁有近 6,000 枚核彈頭。