許多學生都會在課後找打工賺取零用錢。一位男學生分享，近日他找了一家餐飲業的課後打工，沒想到老闆覺得勞基法規定的時薪176元太高，認為應徵者無法接受時薪低於176元、檢舉公司違法很奇怪，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他最近找了一份餐飲業打工，雖然老闆違法開出時薪150元、上手後再上調合法的176元，不過他考慮自己沒有相關經驗，公司又提供晚餐免費吃到飽，就決定和老闆妥協；原PO提到，老闆對於年輕人的工作態度很感興趣，覺得法定時薪176元太高，有些工讀生不值得這個價格，附近很多店家的給薪也都不合法，只有他們餐廳會調薪，另外老闆還看不慣有些應徵者發現店家違法薪後逕行檢舉，「老闆就覺得如果不接受低於基本時薪的價碼，就不要應徵就好」。

當時原PO雖然不認同老闆想法，但礙於工作只能隱忍，「我當時內心的想法是，怕檢舉就不要違法就好，要違法又要靠X別人檢舉」；原PO指出，某天他跟老闆透露，現在工讀生想法多是拿多少錢做多少事，老闆卻無法認同、激烈反駁，後來開始找一堆奇怪的理由要他無償加班半小時，還會說「有時候多做一點不要覺得自己吃虧，當作在學習，這樣就會收穫很多」。

對此，許多網友紛紛回應，「看這老闆發言就知道為什麼基本工資要每年調了，你不調，有些人就敢同樣萬年不調薪」、「時薪150就是違法，時薪176就最低基本工資而已，還想把員工洗腦成自己很有良心」、「其實你可以離職的時候檢舉，一口氣拿回來，包含勞健保、特休、短少的薪資，供餐是待遇補助的部分，老闆沒辦法求償或找藉口」。