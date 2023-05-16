國際博物館協會將今年的博物館日主題為「博物館、永續性與健康福祉」，強調博物館扮演提升全民身心健康和永續發展的角色。16日文化部長史哲、帛琉大使伉儷等均出席了「518國際博物館日」啟動記者會，並宣告國立台灣史前文化博物館（史前館）再造完成重新回歸。

閉館整修的史前館將於19日正式回歸，文化部長史哲表示：「史前館重新開館是今年博物館日最好的禮物」，史前館此次以「在這裡，台灣與世界交會」，展現台灣在3萬年前已有人類存在的足跡，也展現台灣同時擁有大陸及海洋兩種文化的獨特資源，「台灣的史前史，其實更應該是台灣人了解前世今生的一個過程」。部長並代表接受帛琉大使歐儒侃與夫人致贈，象徵友誼與建造家庭的「斧頭」及「玳瑁禮盤」，成為史前館展覽的一部分。

響應「518國際博物館日」，全台許多博物館也推出免費參觀、博物館商店優惠等活動。故宮南北院18日開放免費參觀，並呼應主題推出系列活動，北院有「我是修復師」親子手作活動，南院有「美好生活節」鼓勵民眾響應永續生活，22日前於故宮南院臉書粉絲專頁貼文及分享照片，有機會獲神秘獎品。

國立台灣文學館與各駐台辦事處，則邀請親子到館閱讀SDGs繪本故事，聽聽各國為地球永續所做的努力；國立台灣博物館「鯨奇時光機」展，可看鯨魚對氣候變遷的影響，以及人類應採取的行動及應變；國立歷史博物館與北藝大博物館所合作，結合陸域生態和健康福祉推出「行艸學：好好呼吸的植感提案」系列活動；國立台灣美術館則推出「Keep Going-藝術永續」走讀活動。