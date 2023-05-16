早在20多年前宜蘭地方就盼台二庚線建設，有望紓解交通車流量，民進黨籍議員吳宏謀批，說了幾十年完全沒進度，一天到晚說「可行性評估」，籲縣長要再用心；另無黨籍議員林聰池喊，「礁溪人真可憐」，所有建設僅剩台2庚線有機會，卻遲遲未做好。縣府回應，加強與交通部公路總局的溝通，全力以專案優先處理。

宜蘭縣議會今（16日）由縣府交通處做台二庚延伸線規畫專題報告，由公路總局負責，全長41.2公里、寬度12.5公尺，起點從頭城烏石港、礁溪、員山、三星、冬山至蘇澳等鄉鎮市，經費為121.66億元，已扣除礁溪外環道經費23.59億元。縣府持續協助公路總局相關協調，加速後續執行速度，藉由都市計畫串聯西側觀光資源，達成完善道路網。

民進黨籍議員吳宏謀批，說了幾十年完全沒進度，一天到晚說「可行性評估」，籲縣長要再用心。（吳佩蓉攝）

吳宏謀怒批，說了10幾年，縣府的態度是否有積極介入，雖是由公路總局設計， 但以後的道路是供縣民行駛，迄今卻完全沒有進度，一天到晚說「可行性評估」，如何紓解車流量才是解決交通問題，他指縣府要加快做為，縣長要再用心，積極配合公路總局，不然光都市計畫檢討調整又要過半年以上，這條路再10年也不會好。

林聰池說，「礁溪人真的可憐」，所有建設都沒有，只剩台二庚線有機會，希望縣長可以在任內把它做好，這樣可以解決很多宜蘭礁溪交通問題，塞車已經讓很多在地人假日難回家，希望三民村、白鵝村及龍潭村廊道盡快做出來，才能消化車流量，帶動地方觀光發展，高速公路就讓台北人去塞！台2庚線才是縣民走的道路。

交通處表示，目前工程分為3個標案，其中第1標工程已將礁溪鄉十六結農地重畫區預留路廊寬度15公尺，故無用地疑慮，於2020年11月19日完工；第2標工程預定5月底前路線定線，6至9月規畫設計、2025年底完成徵收，為加強礁溪區市地重畫會及公路總局的溝通，已於1月將別墅區自辦市地重畫會意見送至總局。

交通處進一步說明，第3標工程為都內農業區，須做都市計畫變更，公路總局於去年12月20日已核定調整路線，今年2月13日將計畫書圖送至縣府審議，縣府將全力配合已專案優先處理都市計畫變更事宜。