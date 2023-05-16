温昇豪（左）和安心亞演夫妻。（陳俊吉攝）

李國毅（左）和蔡淑臻戲裡大談姊弟戀。（陳俊吉攝）

直率的安心亞在舞台上突然替主持人打蚊子，場面爆笑。（陳俊吉攝）

中視副總廖麗生(左起)、中保科副總裁林明昇、安心亞、温昇豪、中保科總裁林孝信、中視董事長胡雪珠、國產實業董事長徐蘭英、蔡淑臻、李國毅、中保科副總林建涵參加卡司發布會。（陳俊吉攝）

温昇豪、蔡淑臻、李國毅、安心亞主演的中視全新保全職人劇《開創者》今（16）日舉行卡司發布會。温昇豪飾演保全公司總裁，和安心亞是夫妻，温的角色原型中興保全總裁林孝信今特地到場力挺，林孝信開玩笑說希望吻戲能親自上陣，讓安心亞羞紅臉。安心亞演總裁夫人，被虧是從「農婦變貴婦」她驕傲表示：「總裁說過，世界上唯一能讓他臉紅心跳的就是總裁夫人。」温昇豪隨即吐槽：「男人的嘴能信嗎？」

安心亞在《牛車來去》中演農婦，拍攝環境刻苦，有時還要遭牛大便攻擊，這回「晉升」貴婦，她說最大的不同，除了不能像農婦直來直往，就是豪門媳婦內心較辛苦，「豪門媳婦要嚴謹一點，不想脫離丈夫的世界太遠，是他背後的女人。」

接演貴婦少不了名牌包，安心亞機靈切合時事搞笑說：「會買愛馬仕名牌包啊。」「老公」温昇豪附和：「卡拿去刷。」温昇豪曾擔任過製作人，他認為職人劇當道，《開創者》特別之處在於呈現創業會面臨保守派與改革派抗爭的困難處境，有為角色做功課？他幽默說：「身為總裁，叫他們做事就好。」

蔡淑臻飾演職場女強人，是温昇豪的下屬，她的角色原型國產實業董事長徐蘭英也到場支持。蔡淑臻第一次要演與本尊接近的角色，深怕詮釋得太瘋狂，事前有先和徐蘭英打招呼，「本尊說沒關係，但我還是會在中間找平衡。」她大讚《開創者》田調仔細，光看劇本就能感受時代氛圍。

蔡淑臻劇中和飾演基層員工的李國毅大談姊弟戀，只是年代保守不會有太多激情橋段，李將走暖男含蓄路線，默默守護女方。這是2人第一次合作，彼此還不太熟識，日前讀本時蔡淑臻感受到李彬彬有禮的一面；李國毅坦承很欣賞蔡，尤其是她在《女外科》的表現充滿魅力，「我要做比較多功課，讓她喜歡上我。」這次要演20初頭的社會新鮮人，早已升格奶爸的他將為戲剪髮。

今年戲劇圈能量爆棚，蔡淑臻與安心亞極有可能在金鐘獎女主角獎項廝殺，安心亞很期待入圍，「如果有被肯定當然很開心，《牛車》大家都很辛苦，當下盡了最大努力。」《開創者》故事講述80年代由温昇豪飾演留學日本的創業家，將無人了解的保全業引進台灣，是跨度50年的創業故事，後成為保全業龍頭，進一步跨足餐飲事業，劇組也將在餐廳「肉旨房」取景。