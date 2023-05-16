有著「平民天后」美稱的女星徐懷鈺近期登上陸粽《乘風破浪的姐姐》第四季(乘風2023，以下簡稱浪姐4)，卻在表演舞台播出後陷入「演出划水」疑雲，在社群上引發討論。而今她風波後首度露面現身機場，滿臉燦笑的模樣看似不受輿論聲浪的影響。

徐懷鈺日前在《浪姐4》的演出舞台播出後，被眼尖的網友們質疑舞台上動作不確實、划水，一時負面聲浪頻傳。對此，其經紀人也認了是因為有其他演出才讓徐懷鈺沒有在舞台上有完美的演出，然而這番解釋卻不被網友買單，抨擊她的聲浪持續延燒。

而今(16日)她在風波後首度露面，現身長沙機場，以綠色棒球外套搭配淺色短褲的穿搭入鏡，相關畫面也被網友們上傳至社群上引發不少的討論聲浪，不過畫面中可見她雖然帶著帽子與口罩，仍無法掩蓋她的的笑容，頻頻向接機的粉絲揮手致意，更耐心地停留為粉絲簽名，心情看似並未受到此前的輿論風波影響。

事實上，雖然徐懷鈺此前的演出舞台遭到不少批評，但據《浪姐4》官方舉辦的投票中顯示，前三名分別是日本女星美依禮芽、謝娜以及Ella，而質疑聲浪不斷的徐懷鈺則是位列第四，票數甚至是賈靜雯的8倍之多，除了讓賈靜雯的粉絲大感訝異外，也顯見徐懷鈺的人氣並未受到負面輿論的影響。