新北市政府消防局為強化長照機構、護理之家及老人福利機構等避難弱勢場所緊急事故應變能力，強化老福機構火災時之初期應變能力。（圖／新北消防局提供）

新北市政府消防局為強化長照機構、護理之家及老人福利機構等避難弱勢場所緊急事故應變能力，強化老福機構火災時之初期應變能力。（圖／新北消防局提供）

新北市消防局為強化長照機構、護理之家及老人福利機構等避難弱勢場所緊急事故應變能力，今（16）日特擇定人口密集的永和區樂融老人長照中心自衛消防編組演練，並跨縣市邀請台北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣消防局等5縣市觀摩演練，重點為強化老福機構火災時之初期應變能力，在消防局救災能量到達前，由輪值工作人員即時滅火、通報及適當地避難疏散，避免人命傷亡及財損。

侯友宜市長指出新北市轄內共計有405家照顧長者之老福機構及療養院，屬公共安全高風險重要場所，因服務對象多為避難弱者，倘加上夜間人員留守人力較少之因素，避難疏散即需較多時間及體力之耗費，一旦發生火警，即易造成人員受困情事，因此，消防局除了依法在硬體上要求設置相關消防安全設備，在軟體上也致力輔導業者加強機構防火管理，檢視並消除風險因子外，並不斷加強人員現場初期應變能力，而本次演練模擬夜間時段住房內用電不慎起火，演練重點為加強滅火器及室內消防栓之滅火操作技巧，即早通報119及內部人員，妥善形成區劃阻隔火煙以及住民之避難疏散安置及與消防局指揮官交接等關鍵動作。

消防局長李清安表示，為精進避難弱勢場所應變能力，今年起將針對避難弱勢場所之防火管理人及工作人員進行應變任務觀念之口詢，針對自衛消防編組中之滅火班、通報班、避難引導班等操作流程進行觀念考核，以降低災害發生的傷害，而今日藉由樂融長照機構之消防演練，期能發揮示範效果，消防局未來也將持續派員指導老福機構等避難弱勢場所落實每半年定期自衛消防編組演練，熟練火災應變重點工作，不斷地提升消防安全，打造安全安心安居新北城。