證交所表示，長榮鋼（2211）董事缺額達章程所訂席次三分之一，未於事實發生日起60日內召開股東臨時會補選，核有未依證交所「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第8條第1項規定辦理之情事，故處以違約金5萬元，並函知長榮鋼限期改善。