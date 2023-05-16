天成文旅-華山町搶攻夏季出遊商機，即日起至6月30日推「華山町微醺住房優惠」，兩人同行平日華山雙人房3,549元起，提供自助式早餐，加碼贈送總價值1,100元的華山町餐酒館雙人消夜套餐，內含經典調酒兩杯與下酒好食一份。華山町餐酒館同步推出「Happy Hour」與「微醺夏夜」餐飲活動，於指定時段用餐享酒精飲品買二送一或全品項8折，與好友共享歡樂時光，豐富的專案內容讓旅客好好放鬆，微醺華山町感受盛夏的美好。

「華山町微醺住房優惠」本住房優惠亦可累積Cosmos CLUB APP會員消費點數，多重優惠一次擁有；其中專案贈送的雙人消夜套餐，經典調酒內有近十幾款經典調酒可選擇，像是外觀粉色艷麗但酒感十足的Cosmopolitan，或是融合薄荷葉與檸檬清香的沁涼系不敗經典Mojito，而酸甜伴隨清爽辛辣感的Margarita也是不可錯過的選擇《未滿18歲禁止飲酒》，下酒好食的部分有招牌的南洋轟炸雞翅、山葵椒鹽雞軟骨、旺來鹹豬肉披薩等特色美食讓人吮指回味。

華山町餐酒館優惠接力賽，「Happy Hour」每逢週三晚餐時段18:00至21:30，三人同行達餐廳基本低消（每位600元+10％），即可享全品項酒精飲品買2送1優惠，「微醺夏夜」於消夜時21:30至00:00，任點一款酒精飲品即享8折優惠，第二杯再打5折，無論是創意調酒、國際精選啤酒或是純飲的威士忌、紅酒、白酒、香檳都適用，聚會絕對酣暢淋漓，盡興而歸。

《未滿18歲禁止飲酒》