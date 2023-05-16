藝人徐小可、阿Ben夫婦去年在新北市中和動物之家認養1隻幼貓，在認養前，家中已經有2隻貓，一家人都很樂意成為鏟屎官。今年過年時，他們發現屋外有1隻流浪母貓及2隻奶貓，在中和動物之家的志工協助下，送至中和動物之家收容，為了不讓牠們一家3口分開，徐小可與阿Ben決定認養牠們，給牠們一個溫暖的家。

徐小可和阿Ben決定認養流浪貓一家3口，給牠們一個溫暖的家。（新北市動保處提供）

徐小可說，今年過年時聽到屋外有貓叫聲，後來發現是1隻母貓帶著2隻奶貓。由於奶貓還很小，冬天很冷，他們準備了紙箱和布給牠們保暖，並給牠食物。今年3月，小貓已經長大斷奶，擔心母貓沒絕育可能再次懷孕生小貓，因此請中和動物之家志工幫忙，協助誘捕母貓及2隻小貓，帶至中和動物之家收容及絕育，為了不讓母貓與小貓分開，徐小可和阿Ben決定認養這一家3口，給牠們一個溫暖的家。

中和動物之家志工協助誘捕母貓及2隻小貓。（新北市動保處提供）

動保員邱麗芳表示，徐小可夫婦1年前透過朋友介紹，在中和動物之家認養了1隻幼貓，當時家中已經有2隻貓，第2隻貓則是因為住家附近出現1隻流浪貓，徐小可捨不得牠，花了將近1年時間培養感情，成為牠的家人。他們非常有愛心，因此這次聽到他們願意認養流浪貓一家3口，真心替牠們感到開心，雖然剛開始母貓及小貓有點緊張，但相信不久後都可以卸下心防成為親人溫馴的幸福家貓。

動保處表示， 新北市積極推動犬貓認養，歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家認養毛寶貝。動保處也呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，讓街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿。