「永續發展議題沒有人能置身事外」信義房屋常年致力ESG，在企業文化的沉浸之下，也感動內部同仁，由績優店長組成的集賢會5月16自主發起七星山淨山活動，沿途撿拾菸蒂、糖果紙袋、塑膠容器等垃圾，不僅愛護環境，未來可將永續理念帶回給分店同仁、客戶、社區夥伴，延伸擴大善的影響力。

信義房屋集賢會會長郭冠廷表示，此次淨山活動響應ESG，共有12名店長參與，從小油坑進、登上七星山、冷水坑出，沿途撿垃圾，在爬山之餘，愛護山林，也讓其他民眾也有一個好的登山環境；舉辦活動的過程中，除了公司的大力支持，其他集賢會主管也都滿滿熱血積極投入。

負責籌辦此次淨山活動的信義房屋中山南京店店長洪啟峯表示，七星山是自己跟同仁們很常去踏青的地方，但是換了一個新視角和初心，為環境做一些不一樣的事情，有全新的收穫；如同業務工作，每天在市區裡面為了服務客戶奔波，往往忽略了更深入參與和維護身邊的環境，若是換一個角度去經營，可以營造出更多善的種子，與客戶和同仁之間建立善的循環。

信義房屋希望同仁不僅有好工作，也能擁有好生活，因此公司內有各式社團，增進同仁對公司的凝聚力。洪啓峯表示，公司不僅在理念結合ESG，也鼓勵支持店長與同仁以實際行動參與相關活動，也讓店長不僅在管理分店之餘，更在工作和生活賦予意義，也為自己創造價值，並增加與環境、客戶的關聯性。

洪啓峯表示，集賢會中的許多主管都樂於分享，此次的淨山活動，可以將理念與資訊帶回分店，分店也可以延伸舉辦相關的活動，甚至與客戶、商圈的人物分享，作為參與與經營社區的敲門磚，創造更多連結，也希望有越來越多的夥伴一起參與有意義的活動，讓有信義房屋的地方就有幸福。