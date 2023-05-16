為讓有興趣科技教育的國中生提早接觸機電、化工、木工、資訊領域，雲林縣府指定斗六市石榴國中改制為科技實驗學校，由曾獲教學卓越獎的林俊賢校長領軍籌備，共108名新生報名就讀，比去年新生數41人激增1倍多，還有來自外縣市學生。

斗六市石榴國中轉型科技實驗學校，校徽每個字都有科技意涵。（周麗蘭攝）

為無縫接軌6班國一新生，石榴國中教職員總動員，已準備好讓小六生畢業第二周就進入該校，體驗機器人、無人機、管樂、舞蹈、寫作、設計營隊，這是全縣從未有過的作法。

校長林俊賢表示，一則讓新生們提早認識學校環境與設備，再則善用孩子們黃金學習時間依照自己的興趣探索科技與人文，家長也可放心。

石榴國中下學年轉型科技實驗學校，輔以提升人文素養，其中之一是管樂社團。（石榴國中提供)

石榴國中原是斗六市郊「不山不市」學校，學生不斷流失，林俊賢去年調任該校籌備科技實驗學校，他先成立舞蹈社團鼓舞孩子們只要努力就會有成果，沒想到6個月後拿下全國學生舞蹈特優一鳴驚人，轉型科技實驗學校籌備進度也受矚目。

該校今年3月舉辦科技實驗學校課程說明會，200多名家長及學生聆聽，聽完課程發展主軸、願景，吸引108名新生登記就讀，依實驗學校法規定每班招收上限20人，已達核定的6班，學生大多數來自斗六、林內，還有從屏東、新北、台中來的孩子。

石榴國中目前的在校生體驗寫作課程營隊。（石榴國中提供）

林俊賢表示，該校採3學期制，除維持一般學科外，加入機電、化工、木工、資訊課程，雲林科技大學博士生團隊、彰化師範大學科學教育團隊都將到校指導，每周有2堂社團時間可進階學習；未來逢春假、暑假、冬假就舉辦營隊學習，學生可自選科技或藝文類營隊，國二、國三學生課程不變，也可以參加營隊。

雲林縣府挹注2000萬元經費於石榴國中實驗學校，硬體設備目前都發包施工中，７月底前將全部到位，包括科技教室、全校夜間照明、開放式公共圖書館、舞蹈教室等。