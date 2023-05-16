一名36歲男子因從事餐飲業，每天吃5餐且體重高達120公斤，且血糖值過高，早已罹患糖尿病。經醫師建議下，他除了繼續服用降血糖藥物，並將每日用餐次數降為一天3次的定時定量，半年後，體重降至75公斤，血糖、血壓均回歸正常。

中醫師郭大維在《健康好生活》表示，上述男子因家中從事餐飲業，每天除了正餐外，還須試用餐點，且因晚下班，習慣於晚上11時吃消夜，因此每天要吃5次。

郭大維表示，該男子糖化血素色已達10~11%，遠高於標準值上限的5.6%，即使已服用降血糖藥物，血糖值仍高居不下，是嚴重的糖尿病患者，因此他建議男子持續服用西醫開立的血糖藥物外，將用餐次數降為3次，「不用激烈的168斷食法，只須要三餐定時定量。」

他表示，上述男子除了繼續服用西藥外，也接受中醫調養，半年後，男子的體重降為75公斤，血糖值正常外，血壓也正常，「但我請他繼續依照西醫的處方用藥，以免突然斷藥後反彈更大、更傷身。」