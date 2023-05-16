昨(15)日凌晨，台東縣綠島鄉疑似有男子半夜不睡，以項圈將梅花鹿拴住，嚇得梅花鹿不斷往後退掙扎，並且還躍起前腳想要掙脫，不料卻被男子伸腳朝梅花鹿的頭踹下去，嚇得梅花鹿當場跪在地上，並向後退瑟縮成一團，而這段影片也在網路上曝光了，對此，台東縣政府將介入調查，也將依動保法重罰。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並轉PO分享1段影片，影片中有位穿著白衣白褲的男子，拉著1隻被項圈圈住的梅花鹿，該梅花鹿不斷向後退想要掙脫項圈，甚至還躍起前腳，沒想到，該白衣男趁梅花鹿一落地後，伸腳就往梅花鹿的頭踹過去，嚇得梅花鹿跪在地上，整個身體往後縮成一團；對此，原PO也在貼文寫下「現在的年輕人到底有什麼問題？」。

男子對鍊住的梅花鹿「踹頭」，嚇得梅花鹿縮成一團狂掙扎。（翻攝自臉書爆料公社）

台東縣政府農業處長許家豪表示，此影片背景比照像是在綠島，其行為違反動保法，若循線追查到該男子將會重罰，最重可判有期徒刑或拘役；另外，縣府將介入調查，並表示此梅花鹿是一般野生動物，在綠島有民眾飼養，不管飼養還是野生的梅花鹿依法不得虐待，而此影片疑似是男子友人拍攝，也違反動保法，可處1年以下有期徒刑，並可併科新台幣3萬元以下罰金。