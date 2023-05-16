鴻海創辦人郭台銘近日積極造勢爭取支持，新北市長侯友宜則在議會應對綠營質疑，而國民黨中央宣稱的17日宣布徵召期限將屆，最終人選引發熱議。媒體人黃揚明列舉出2019年5月的歷史民調指出，當時韓國瑜、郭台銘都全面壓制蔡英文、賴清德，顯示出民調落後的一方更容易團結。

黃揚明今(16日)在臉書發文附圖表指出，2019年5月，TVBS當時民調做的藍綠人選對比，韓國瑜、郭台銘都全面壓制蔡英文、賴清德。只見當時韓國瑜以50％支持度領先蔡英文的38％，以48％支持度領先賴清德的40％；而郭台銘當時則以43％支持度領先蔡英文的36％，以43％領先賴清德的40％；朱立倫則以40％與蔡英文打成平手，此外的數字都是藍不敵綠。他強調：「這段歷史顯示，民調落後的一方更容易團結。」

網友們紛紛表示「應該先想清楚：1.台灣面對的困境是哪些？2.誰最有能力解決這些困境？首先第一個問題看起來是兩岸問題，但其實是經濟。經濟好了對大陸談判更有底氣，經濟好了，民眾更願意生育，少子化問題解決大半。」、「當年民進黨一直到7月都還落後國民黨，然後芒果乾狂打就超車了」、「希望真的落後的更團結！」