台南市議會30位不分黨派議員16日共同組成「跨黨派交通安全連線」，提出5大階段性訴求，希望共同推動台南市的交通安全。對此，市府交通局長王銘德回應表示，府會溝通管道暢通，議員們的訴求已列入道安會報討論，相關結論都可提供議員查詢。

其中，有關科技執法部分，王銘德說，市長黃偉哲上任以來，台南首度將科技執法納入「停讓行人」項目，並應用在台南火車站等熱點，未來還會根據專業判斷增加科技執法實施範圍，也請議員多支持相關預算。

至於「交通改善立即辦中心」建議案，市府1999專線即可受理民眾對交通改善問題的舉報，單一窗口也有助增加行政效率。交通局只要接獲反映有號誌故障、標誌牌掉落等情事，都立即派工到場排除障礙；未來還將規畫於交通局網站設置交通改善即時回應平台，針對民眾反映的意見，即時公告該局評估意見、改善狀態與進度。

針對「行穿線退縮」與建設「庇護島」議題，交通局指出，近年台南市的重劃區與新建道路，已根據營建署的人本交通規範，設置行穿線退縮與庇護島，日前甚至還有民眾陳情要求不要設置庇護島，市府將加強與地方溝通，堅定執行人本交通，守護行人安全。

交通局還說，近年來市府極爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，已設置44處行人專用時相路口、50處行人庇護島、8處標線型人行道、16處視障引導標線，並汰換1293處行人專用號誌燈箱，讓行人通行更安全。未來還將持續與相關單位跨部門合作，透過專案工程改善、新闢道路等，將「以人為本」政策納入主要規畫，打造優質的人本環境。

此外，過去市府在前瞻計畫「提升道路品質計畫」項目，曾向營建署、公路總局爭取46.12億元，執行改善177處人行道與通學步道，以及相關道路改善；另外，今年在校園周邊暨行車安全道路改善計畫，也已提出14案爭取約1億元經費，4月底再次提出15案總經費2.86億元，爭取補助改善16所學校周邊人行道、路口安全工程。