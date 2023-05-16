嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟16日一早舉辦「衝水路、迎客王」祭典，來自全國的信眾和宮廟塞爆王船碼頭，民眾在水路兩旁架起相機爭相朝聖，這項極具地方宗教特色的活動行之有年，王船碼頭經久使用空間及安全堪慮，嘉縣府爭取經費整修碼頭橋板、渠道旁護欄及入口處美化並增建觀禮平台，日前全新啟用，縣長翁章梁今出席率各界焚香祝禱，邀請鄉親每年前來，在最安全的場地體驗最道地的好客信仰。

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟舉辦「衝水路、迎客王」祭典，來自全國的信眾和宮廟塞爆王船碼頭。(嘉義縣民政處提供)

16日一大早，許多宮廟神明陸續集結在新塭大排王船碼頭，參與這項非常罕見、極具特色的傳統廟會文化祭典。「迎客王」就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王。根據耆老口述，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明為表示歡迎客王巡狩，都會下水迎接，「衝水路」習俗因應而生，指的就是神轎衝入大排迎客王。

「迎客王」就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王。(嘉義縣民政處提供)

疫情陰霾漸散去，來自各地友宮和陣頭及全國的信眾今齊聚王船碼頭，場面熱鬧非凡，「衝水路、迎客王」祭典由翁章梁、立委翁重鈞、布袋鎮長蔡瑋傑及各級民意代表，手持清香祈求台灣四時無災，鄉親庄頭平安，風調雨順永保安康。

「衝水路」指的就是神轎衝入大排迎客王。(嘉義縣民政處提供)

翁章梁說，衝水路迎接客王是新塭地區傳統發展出的信仰文化，神明到帶來福氣，祈求庄頭平安，一直以來都是地方最熱鬧的活動，新塭人也用最高規格迎接神明，衝水路迎上岸，再請到廟裡作客，希望大家參與能了解新塭敬天畏神保持善良的態度，又具傳統、獨特性的文化。

衝水路迎接客王是新塭地區傳統發展出的信仰文化，一直以來都是地方最熱鬧的活動。(嘉義縣民政處提供)

翁章梁表示，考量安全性，這次改建從觀景角度規劃，打造更舒適的空間讓信眾參與信仰，未來每一年慶典都在好的空間舉行，觀賞、拍攝神聖的儀式更加方便。