「全家一起做的好事！」新竹縣市目前只有50個寄養家庭，但有200戶寄養家庭的需求，縣長楊文科16日在招募活動力邀民眾加入寄養家庭行列，給孩子一處暫時的避風港。會中邀寄養家庭王昱喬與李秉倫夫妻現身說法，曾受夫妻倆照顧的小女孩化身神祕嘉賓，生母誠摯的感謝，讓人動容落淚！

李秉倫和王昱喬夫婦高興的和曾受照顧的5歲小女孩噓寒問暖，生母誠摯的感謝，讓人動容落淚。（羅浚濱攝）

李秉倫、王昱喬夫婦曾在921震災後接觸災區孩童，2012年加入寄養家庭至今10年，曾照顧12名受虐、失依失親或家庭變故的寄養孩童。

印象最深的是，曾照顧1名嚴重發展遲緩兒，剛來時完全不會自己喝水，夫妻倆每週陪做早療復健課程，每天在家複習及引導互動，孩子逐漸進步，還參加幼兒園的故事比賽及英文朗讀故事比賽，讓他們與寄養孩童的心靈更加富足，也影響兒子加入寄養家庭。

社會處人員搬出1個「大盒物」，夫妻倆打開後現出曾經照顧過7個月的5歲女童與女童生母，王昱喬高興的抱起小女孩說「好久不見！」

親生母親感動說，在她在人生最困難時無力撫養，很謝謝寄養家庭與縣府幫忙，讓小孩還能過好的生活，讓現場人員紛紛紅了眼眶。

縣長楊文科表示，縣府運用公益彩券盈餘分配款，提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務，目前新竹縣只有20個，新竹市有30個，歡迎有愛心、有餘力的民眾能加入寄養家庭，讓被安置的孩子都能有快樂平安的童年。

新竹家扶中心指出，擔任寄養家庭父母需要滿25歲、國中以上學歷，且須有穩定收入。除了雙親家庭可加入寄養家庭外，若是喪偶、離婚但有照顧孩子經驗者，也可擔任寄養家庭。若具備護理師、醫療人員或教師等與孩童照顧相關的背景，則區分為專業寄養家庭，負責更需要專業照顧的孩童。27日舉辦寄養家庭招募說明會，邀請民眾一起成為孩子生命中的守護者。