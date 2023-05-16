聯寶將於5月22日正式興櫃轉上櫃，此次公開申購共計吸引34.29萬筆，超額認購達400倍，申購過程中凍結市場資金約102.88億元，中籤率僅0.24％，顯示市場反應熱烈。
聯寶首季EPS達0.46元 創公發以來同期新高
聯寶（6821）第一季合併營收為1.45億元、稅後淨利1,287萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.46 元，分別年增2.44％、5.01％、4.55％，首季獲利刷新公發以來同期新高。
聯寶（6821）第一季合併營收為1.45億元、稅後淨利1,287萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.46 元，分別年增2.44％、5.01％、4.55％，首季獲利刷新公發以來同期新高。
聯寶將於5月22日正式興櫃轉上櫃，此次公開申購共計吸引34.29萬筆，超額認購達400倍，申購過程中凍結市場資金約102.88億元，中籤率僅0.24％，顯示市場反應熱烈。
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