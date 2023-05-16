台北股匯市雙漲，台股隨權王台積電重回500元大關，大盤指數終場收15,673.9點，大漲198.85點，成交量2,121.73億元，三大法人買超181.01億元，外資及陸資買超91.98億元。隨外資買股並匯入，匯市也扭轉近期頹勢，一度重返30.7元價位，在前波低點前止住跌勢，但終場僅小升0.8分，收盤仍在30.8元關卡上方。

根據央行統計，美元指數回檔貶值0.22％，15日非美貨幣升貶互見，歐元升值0.14％、前日跌幅較深的日圓反彈0.13％，新加坡幣升值0.04％、新台幣升值0.03％，而人民幣則貶值0.15％、韓元貶值0.12％。

匯銀主管分析，外資早盤偏向匯入下，帶動新台幣走升，加上出口商在30.8元上方賣壓出籠，新台幣一早就重返30.8元下方，但午盤後外資匯入力道減弱，新台幣升幅應聲收斂，而央行仍以維護流動性為主，終場新台幣僅小升0.8分。

匯銀主管分析，美國通膨預期升溫，預料美元指數短線易強難弱，即使回檔也有限，外資動向仍膠著、持續雙向操作為主，亞幣預料仍維持偏弱格局，新台幣小幅反彈，但後續往31元整數價位趨貶的方向不變。