另一方面，自5月18日起，中福（1435）、隆銘綠能（3018）及如興（4414）則併案停止買賣，大飲（1213）併案列為變更交易方法。

證交所表示，經形式審閱上市公司（除金控公司計14家申報期限至5月30日外）112年第一季財務報告之相關處理如后：

一、併案停止買賣：中福最近期公告申報財務報告，經會計師出具無法表示意見之核閱報告；隆銘綠能及如興未依法令期限公告申報112年第1季財務報告。

二、併案列為變更交易方法：大飲最近期公告申報之財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告。

三、恢復交易方法：三洋實業、千興及科風等三家公司最近二期公告申報之財務報告顯示淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上（即每股淨值在5元以上）。

四、取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：正峰最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三（每股淨值不低於3元）。