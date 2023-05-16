香港信報報導，離岸價（CNH）一度跌向6.98，最低至6.9797，截至下午4時47分，離岸價報6.9749，在岸價報6.9647。官方16日開出的中間價報6.9506，較15日報6.9654，升148個基點。

交易員指出，大陸最新公布的經濟數據令人失望，復甦動力不足會持續施壓人民幣表現，另外美國債務上限不確定性仍存，避險情緒也會推高美元，人民幣短期料延續穩中小跌走勢。

另有交易員認為，大陸經濟數據遜色，料人民幣更難反彈，可能要逐漸接近7。