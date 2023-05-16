第34屆金曲獎今（16日）公布入圍，同時由文化部長史哲公布本屆特別貢獻獎得主頒發給已故音樂人林秋離及旅日天后歐陽菲菲。

林秋離為台灣知名作詞家暨唱片製作人，曾任台灣海蝶音樂董事長，更是發掘林俊傑、阿杜的幕後推手，他致力發掘新人，提攜後輩不遺餘力，影響遍及全球華語音樂市場。

他譜寫無數膾炙人口、傳唱不輟的歌曲，代表作包括黃鶯鶯〈哭砂〉、張惠妹〈聽海〉、林俊傑〈江南〉、〈不為誰而作的歌〉......等。但他去年12月進行肝臟移植手術後，在病房奮戰多時，最終撒手人寰，享壽62歲。

73歲的歐陽菲菲是華語歌壇偶像巨星，更是第一位赴日本發展大獲成功的流行歌手，半世紀前便成為首位登上NHK「紅白歌合戰」的外籍歌手。早年她讓台灣聽眾見識日本唱片工業的先進製作水準。出道多年，她始終走在潮流尖端，作品呼應社會情感脈動。

歐陽菲菲的招牌歌包括〈雨中徘徊〉、〈愛的路上我和你〉、〈熱情的沙漠〉、〈嘿嘿！TAXI〉、〈感恩的心〉等，文化部表示：「在相對保守的年代，她前衛、奔放的表演風格為華語歌壇打開全新可能，展現了超越時代的跨界影響力，同時也是當代音樂人希冀成為國際化音樂表演者的最佳典範。」